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زفاف تحول لبركة دماء بسبب انتقام فتاة

زفاف تحول لبركة دماء بسبب انتقام فتاة
بيروت(صدى):

تحول حفل زفاف إلى مآتم في منطقة المباركية بلبنان أمس الثلاثاء، بعد عملية طعن أصابت مواطن خلال الحفل.

وفي التفاصيل أقدمت فتاة تدعى ” ح. خ. ” على طعن المدعو ” م. ا. ” بسكين، فتم نقله إلى المستشفى على إثر الطعن .

وكشفت مصادر أن عملية الطعن جاءت على خلفية وجود أسباب ثأرية، حيث تورط المصاب في قتل والد حنان منذ 16 عاماً حيث أوقف حينها لمدة ٥ سنوات وجرت مصالحة بين الطرفين من بعدها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماتنلام لكن طريقها بااخذ ثأرها ليس بهذه الطريقة يوجد به قانون ينصفك ويوجد به عالم ينظرون لك في الإنترنت وغيره الخ… لكن عملية الثأر من القاتل ليس بهذه الطريقة .

[ عدد التعليقات: 76412 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 13578 ] نشر منذ 32 دقيقة

لا حــــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم

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