زفاف تحول لبركة دماء بسبب انتقام فتاة
تحول حفل زفاف إلى مآتم في منطقة المباركية بلبنان أمس الثلاثاء، بعد عملية طعن أصابت مواطن خلال الحفل.
وفي التفاصيل أقدمت فتاة تدعى ” ح. خ. ” على طعن المدعو ” م. ا. ” بسكين، فتم نقله إلى المستشفى على إثر الطعن .
وكشفت مصادر أن عملية الطعن جاءت على خلفية وجود أسباب ثأرية، حيث تورط المصاب في قتل والد حنان منذ 16 عاماً حيث أوقف حينها لمدة ٥ سنوات وجرت مصالحة بين الطرفين من بعدها.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتنلام لكن طريقها بااخذ ثأرها ليس بهذه الطريقة يوجد به قانون ينصفك ويوجد به عالم ينظرون لك في الإنترنت وغيره الخ… لكن عملية الثأر من القاتل ليس بهذه الطريقة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76412 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13578 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــــــم