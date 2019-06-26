زفاف تحول لبركة دماء بسبب انتقام فتاة

بيروت(صدى):

تحول حفل زفاف إلى مآتم في منطقة المباركية بلبنان أمس الثلاثاء، بعد عملية طعن أصابت مواطن خلال الحفل.

وفي التفاصيل أقدمت فتاة تدعى ” ح. خ. ” على طعن المدعو ” م. ا. ” بسكين، فتم نقله إلى المستشفى على إثر الطعن .

وكشفت مصادر أن عملية الطعن جاءت على خلفية وجود أسباب ثأرية، حيث تورط المصاب في قتل والد حنان منذ 16 عاماً حيث أوقف حينها لمدة ٥ سنوات وجرت مصالحة بين الطرفين من بعدها.