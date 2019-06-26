المملكة تحقق أقل نسبة تغير في أسعار البنزين خلال 2019
حقَّقت المملكة أقل تغيير في أسعار البنزين خلال عام 2019، مقارنة بدول المنطقة.
ووفقًا للمراجعة الدورية والتغير في أسعار البنزين خلال 2019، فقد حققت المملكة نسبة 5% من التغيير مقارنة بما بين 6% إلى 29% في دول المنطقة.
يشار إلى أن المراجعة الدورية تهدف إلى أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض أو الثبات بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب.
Ali[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 ساعات
واضح
القرشي[ عدد التعليقات: 2613 ] نشر منذ 2 ساعتين
ترا يا جماعة هذا الكلام تمهيد لرفع سعره كل مرة يحبون يرفعون سعر شي يلجأون لمثل هاذي الأخبار
مرة يقلك الاتصالات لدينا ارخص إتصالات في العالم ويجوا بعدها بيومين ويرفعون سعرها وهكذا
وهذا التصريح واضح الأن يعني انتظروا رفع اسعار البنزين بعد فترة بسيطة والله يستر من هذا
الارتفاع اللي ماله نهاية ترا جيب المواطن ارهق من هاذي الزيادات وما بعد الضغط إلا الإنفجار .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1758 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أنا إلي أعرفه وقد قرأته سابقاً في صحيفة صدى وغيرها من الصحف أن إعلان الميزانية العامة للدولة كآن مرتفع جداً يعني بالمختصر المفيد مالهم عذر يرفعون سعر البنزين وللمعلومية الناس طبقات مو طبقة وحدة هنالك من يستطيع مواجهة الغلاء الفاحش وهنالك العكس ، وانا أعرف اصلا ان النفط ليس يوجد به تدني في مخزونه العام وهم يستطعون يجعلون المحطات البترولية مجانية مو بفلوس .