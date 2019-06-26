المملكة تحقق أقل نسبة تغير في أسعار البنزين خلال 2019

علي القحطاني(صدى):

حقَّقت المملكة أقل تغيير في أسعار البنزين خلال عام 2019، مقارنة بدول المنطقة.

ووفقًا للمراجعة الدورية والتغير في أسعار البنزين خلال 2019، فقد حققت المملكة نسبة 5% من التغيير مقارنة بما بين 6% إلى 29% في دول المنطقة.

يشار إلى أن المراجعة الدورية تهدف إلى أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض أو الثبات بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب.