” إعلان على نفقته الخاصة ” أبرز مواقف الملك سعود الداعمة للقضية الفلسطينية

نايف السالم(صدى):

يُعرف الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، بمواقفه القوية الداعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، ومساندته الدائمة لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لبلدهم.

واسترجع حساب ” تاريخ الملك سعود بن عبدالعزيز ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ذكريات دعم الملك الراحل للقضية الفلسطينية.

ووجه الملك سعود رحمه الله، بنشر إعلان في أكبر الصحف اليونانية في ذلك وقتًا، وذلك بعد ملاحظته انجراف الصحافة اليونانية إلى الدعاية الصهيونية في اتجاه معادي لحقيقة القضية الفلسطينية.

وأكد الحساب، أن الملك وجه بنشر إعلان في صحيفة ” اكروبوليسس ” اليونانية على نفقته الخاصة، وجاء نصه كالتالي ” إن اللورد بلفور أصدر وعده المعروف في عام 1917م بإنشاء وطن قومي في فلسطين لإيواء المشردين اليهود من شتى أنحاء العالم، أما اليوم وقد كشف العدوان الصهيوني عن حقيقته الاستعمارية العدوانية التوسعية، فإن المطلوب هو بلفور جديد يعد وعدًا بإنشاء وطن قومي لإيواء مليون عربي فلسطيني شردهم العدوان الصهيوني عن وطنعم وديارهم ” .