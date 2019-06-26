أول صورة لهيفاء وهبي عقب خروجها من المستشفى

بيروت(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، أول صورة لها عقب خروجها من المستشفى لتطمأن جمهورها على صحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهرت هيفاء في الصورة بإطلالة أنيقة جداً وبماكياج ناعم لكنها أخفت جزءًا من وجهها بكم ملابسها.

وعلقت عليها قائلة ، ” كل يوم أحب أن اسنيقظ واذكر نفسي بالشكر على الأمور البسيطة ” .

وكذلك وجهت من خلال حسابها على ” تويتر ” رسالة إلى معجبيها ومما جاء فيها: ” أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني. شكراً لكل اللي دعالي دعوة من قلبه. ولكل اللي ضوالي شمعة، شكراً لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة ” .

وتابعت: ” آسفة لكل معجب ما استمتع بالعيد بسببي، شكراً لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكراً لكل صحفي كتبلي من قلبه ” .