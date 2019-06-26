فاطمة المالكي(صدى):

فتحت القوات الجوية الملكية السعودية، باب التقديم في برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في القوات الجوية الملكية السعودية، بالتعاون مع الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

وأوضحت القوات الجوية الملكية السعودية، أن التدريب متاح لخريجي الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية، لافتة إلى أن الخريج يُعين على رتبة ” وكيل رقيب فني صيانة الطائرات ” .

وأشارت إلى أنه يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وخريج مرحلة الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو المعاهد الثانوية الصناعية، وألا يقل عُمره عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 24 سنة حين يبدأ الفصل الدراسي الأول بتاريخ 1441/01/02هـ.

وأضافت إلى أنه يجب أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه، واللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن 160 سم، موضحة أنه يتم قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

ولفتت إلى أن مميزات البرنامج تتمثل في:

1- مكأفاة مالية أثناء فترة التدريب مقدمة من الكلية.

2- مكأفاة مالية إضافية مقدمة من القوات الجوية الملكية السعودية.

3- تدريب منتهي بالتوظيف حين يعين الخريج على رتبة ” وكيل رقيب فني صيانة الطائرات ” .

4- علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة.

5- فرصة ابتعاث خارجي للطلبة المميزين والمتفوقين.

6- توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

كما أكدت أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأربعاء، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .

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