بالفيديو.. نهى نبيل ترد على طبيب كذبها بمعلومات طبية

خالد الظفيري(صدى):

خرجت الفاشينيستا والشاعرة الكويتية، نهى نبيل، عن صمتها وردت على طبيبٍ قام بتكذيبها بسبب نشرها معلوماتٍ طبيةً خاطئةً في أحد إعلاناتها، قائلةً : ” إن هناك نوعًا من رواد السوشال ميديا يبي الشهرة بالغصب “.

وأكدت نهى في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن رواد السوشال ميديا، ينقسمون لنوعين، أحدهما هو النجم الحقيقي والمؤثر، وهو الذي ينال محبة الناس، وتنهال عليه عروض الإعلانات، لأنه يصل للقلوب ، والنوع الآخر هو المتسلق، الذي يريدُ أن يصبحَ نجمًا بالغصب.

وأوضحت أن مثل هذا النوع، ينتظر ” الطيّاح ” ، ويسير خلف نجوم الصف الأول، ليتسلق نجوميتهم، وربما يماشيهم كي يصير واحدًا منهم، أو ينتقدهم كي يلفت الأنظار.

ووصفت نهى نبيل، هذا النوع ، بأنه يدعي المثالية، ويُسمع الناس كلامًا بأنه ضد المشاهير، وأنهم ” حمقى ” ، لافتًة إلى أنه عندما يأتي له إعلان، ينسى كل المبادئ، التي كان يتغنى بها، وأكدت: ” يكفي أنني من مشاهير الصف الأول الذين يركزون في عملهم ” .

وكان طبيب أسنان، يُدعى محمد نبيل الصفي، قد بثّ مقطع فيديو له، كشف فيه عن معلوماتٍ طبيةٍ مغلوطة، أوردتها نهى نبيل، في أحد إعلاناتها، موضحًا أنه لا يوجد معجون أسنان في العالم، يقضي على بكتيريا الفم.

وأشار إلى أن جميع أطباء الأسنان، لا يستطيعون القضاء على بكتيريا الفم، لكنهم يعالجونها بمواجهتها، موضحًا أن هذا يتم في تفريش الأسنان، وليس في نوعية المعجون.

وختم الصفي، حديثه بأن المعجون لا يقضي على رائحة الفم الكريهة؛ لأن رائحة الفم تنتج، من خلال اللسان، وليس الأسنان .