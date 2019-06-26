وظائف خالية في شركة الخليج للتدريب والتعليم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر 60 وظيفة شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، والدمام، وجدة، بمسمى (مندوب مبيعات).

المسمى الوظيفي:

1- مندوب مبيعات (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الدمام):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- مندوب مبيعات (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (جدة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- مندوب مبيعات (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الوصف الوظيفي:

– تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

المهام الوظيفية:

1- عرض المنتجات: زيارة المؤتمرات والفعاليات المشابهة في المجال، لعرض سلع الشركة وخدماتها، والتقارب مع عملاء محتملين جدد، وتوسيع قاعدة عملاء الشركة.

2- تحديد العملاء: تحديد العملاء المحتملين لسلع وخدمات الشركة، ومتابعتهم وترتيب الزيارات معهم.

3- الحفاظ على العلاقات: الحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين، ومتابعتهم لمعالجة شواغلهم، وتحديد الفرص المحتملة فيما يتعلق ببيع الكماليات أو بيع المنتجات الأغلى للعملاء.

4- تقديم الحلول: فهم احتياجات العملاء وشواغلهم، وتقديم الحلول المحتملة، وعرض سلع وخدمات الشركة، وتقديم شروحات حولها، وبيعها، والعمل مع الفرق الفنية بالشركة لتقديم حلول خدمات أو منتجات مخصصة.

5- زيارة العملاء: زيارة العملاء الحاليين والجدد بغرض بيع سلع الشركة وخدماتها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مندوب مبيعات (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الدمام) من هنا .

2- مندوب مبيعات (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (جدة) هنا .

3- مندوب مبيعات (للجنسين – العدد 20 وظيفة) (الرياض) من هنا .