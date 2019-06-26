السجن 5 سنوات وغرامة 3 مليون ريال لمروّج المخدرات عبر الإنترنت

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن المخدرات آفة، أخطارها جسيمة ومتجاوزة للفرد إلى الأسرة والمجتمع والوطن، والاتجار غير المشروع بالمخدرات واستعمالها موجب للمساءلة الجزائية، في ضوء الأنظمة الدولية والوطنية، فالعدالة من أجل الصحة.

وأوضحت النيابة أن الموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، أما الشبكة المعلوماتية هو ارتباط بين أكثر من حاسب آلي ، أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية الإنترنت، والحاسب الآلي هو أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي، أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها أو استقبالها، أو إرسالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.

وأشارت إلى أن جريمة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها المعلوماتية عبارة عن إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل معها.

وأفادت بأن العقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.