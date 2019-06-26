جينيسيس تكشف عن 6 سيارات جديدة بحلول 2021

أميرة خالد(صدى):

كشفت جينيسيس عن تمسكها بخطتها الأصلية لتقديم 6 موديلات في مجالها، مع إطلاق السيارات المتبقية على مدار الأعوام القادمة.

وقالت الشركة: “ بحلول 2021 سيكون لدينا 6 موديلات في المجال، منهم أول سيارة SUV لنا متبوعة بموديل SUV ثاني لاحقاً، كما سنقدم موديلات أكثر إثارة لاحقاً وإن لن نكشف عنهم للوقت الحالي ”.

بالنسبة للكروس اوفر الثانية التي تنوي جينيسيس تقديمها، أشارت معلومات مسربة أنها ستكون أصغر من GV80، لتحمل اسم GV70 في الغالب، ولتماثل G70 سيدان من الناحية الميكانيكية.