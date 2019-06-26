شركة دار الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة دار الرياض، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال أو النساء؛ لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في أي من تخصصات العلوم الإدارية بعقد دائم.

وأوضحت أن الوظيفة بمسمى (مدخل بيانات) براتب (7000) شهرياً، وذلك من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال أو نساء)، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في أي من التخصصات الإدارية، حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة، إجادة استخدام الحاسب الآلي، السرعة في الكتابة على لوحة المفاتيح مع الدقة.

يشار إلى أن التقديم متاح حاليًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل و التقديم من خلال الرابط هنــــــــا .