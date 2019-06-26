نيمار يضع برشلونة في مأزق من جديد

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن نادي برشلونة سيدخل في مأزق جديد بسبب لاعب باريس سان جيرمان نيمار، في حال ثبوت دخول النادي الكتالوني في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.

وسيعاقب الفيفا نادي برشلونة وفقا لأحكام المادة 18 من النظام الأساسي للاتحاد التي تتعلق بالعقود بين اللاعبين المحترفين والأندية، حسب صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية.

ومتبقي من عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان أكثر من 6 أشهر، حيث سينتهي العقد في 2022، وهو ما يدين النادي الكتالوني فيسمح الفيفا للأندية بالتحدث مباشرة مع لاعبي الفرق الأخرى، إذا كان متبقي في عقد اللاعب ستة أشهر فقط.