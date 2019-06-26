” هلا بعز العرب ” .. شاهد موكب ولي العهد في كوريا الجنوبية

نايف السالم(صدى):

رصد مواطن سعودي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، موكب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معلقًا عليه بكلمات الترحيب.

وقال المواطن أثناء توثيق موكب الأمير محمد بن سلمان : ” يا هلا والله بموكب العز يا هلا والله بسمو سيدي يا هلا بعز العرب شرفت ونورت كوريا بوجودك يابو سلمان “.

وأعرب المواطن عن سعادته بحضور سمو ولي العهد إلى كوريا الجنوبية، وشهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان استقبالا حافلا منذ وصوله.

يذكر أن الرئيس الكوري مون جاي استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .