بالصور.. ولي العهد والرئيس الكوري مع أعضاء فرقة البوب الكوري

نايف السالم(صدى):

نشرت فرقة ” بيغ ” البوب الكوري، صورًا لأعضائها مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الكوري الكنوبي مون جاي.

جاء ذلك خلال حضورها مأدبة غداء رسمية لسمو ولي العهد مع الرئيس الكوري في القصر الأزرق بالعاصمة سيئول.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى صباح اليوم الرئيس الكوري مون جاي إن في القصر الرئاسي الأزرق.

وأجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه.