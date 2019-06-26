توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة، للعمل بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، مُعيد)، ووظائف (مدرس)، ووظائف (بحثية)، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

القسم والمركز:

– الهندسة المعمارية.

– هندسة وإدارة التشييد.

– العمارة.

– تخطيط المدن والأقاليم.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكيميائية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة البترول.

– الهندسة المدنية والبيئية.

– هندسة الطيران والفضاء.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– علوم الحياة.

– الرياضيات والإحصاء.

– المالية والاقتصاد.

– الإدارة والتسويق.

– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية.

– برنامج السنة التحضيرية.

– اللغة الإنجليزية.

– التربية البدنية.

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات.

– هندسة النظم.

– هندسة الحاسب الآلي.

– علوم الأرض.

– كلية المجتمع بالدمام.

– الدراسات الدولية والاجتماعية.

– الدراسات الإسلامية والعربية.

الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن لا يتجاوز عُمر المتقدم لوظيفة (معيد) عن 30 سنة، ولوظيفة (مُحاضر) عن (35) سنة.

وأن يكون المعدل التراكمي في البكالوريوس والماجستير لا يقل عن (3 من 4) ، حاصل على الشهادة انتظاماً ، معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة ، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

الطلبات: بطاقة الأحوال الوطنية ، السيرة الذاتية ، صورة من المؤهلات العلمية ، صورة من الخبرات العملية ، وصورة من التوصيات العلمية.

التخصصات: اضغط هنــــــــــــا

و يبدأ التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/23هـ وينتهي بعد شهر من تاريخه.

و لتقديم طلب التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني في الجامعة مع إرفاق الطلبات الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــا