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توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد

توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة بجامعة الملك فهد
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة، للعمل بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، مُعيد)، ووظائف (مدرس)، ووظائف (بحثية)، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات الموضحة أدناه.

القسم والمركز:
– الهندسة المعمارية.
– هندسة وإدارة التشييد.
– العمارة.
– تخطيط المدن والأقاليم.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكيميائية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة البترول.
– الهندسة المدنية والبيئية.
– هندسة الطيران والفضاء.
– الفيزياء.
– الكيمياء.
– علوم الحياة.
– الرياضيات والإحصاء.
– المالية والاقتصاد.
– الإدارة والتسويق.
– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية.
– برنامج السنة التحضيرية.
– اللغة الإنجليزية.
– التربية البدنية.
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات.
– هندسة النظم.
– هندسة الحاسب الآلي.
– علوم الأرض.
– كلية المجتمع بالدمام.
– الدراسات الدولية والاجتماعية.
– الدراسات الإسلامية والعربية.

الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وأن لا يتجاوز عُمر المتقدم لوظيفة (معيد) عن 30 سنة، ولوظيفة (مُحاضر) عن (35) سنة.

وأن يكون المعدل التراكمي في البكالوريوس والماجستير لا يقل عن (3 من 4) ، حاصل على الشهادة انتظاماً ، معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة ، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

الطلبات: بطاقة الأحوال الوطنية ، السيرة الذاتية ، صورة من المؤهلات العلمية ، صورة من الخبرات العملية ، وصورة من التوصيات العلمية.

التخصصات: اضغط هنــــــــــــا

و يبدأ التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/23هـ وينتهي بعد شهر من تاريخه.

و لتقديم طلب التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني في الجامعة مع إرفاق الطلبات الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــا


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