تأثير مرض الصرع على العلاقة الزوجية لدى الرجال

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور محمود أبو العزايم، استشاري الطب النفسي، عن تأثير مرض الصرع على الرجال وضعف الانتصاب لديهم .

وقال أبو العزايم ، إن مرض الصرع يحدث نتيجة لاختلال في الشحنات الكهربائية في الجهاز العصبي، مشيرًا إلى أن الأدوية المعالجة له لها بعض الآثار الجانبية على الصحة العامة، ومنها:

ضعف الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء ، ضعف الانتصاب عند الرجال ، و بعض أعراض الاكتئاب، كاضطرابات النوم، صعوبة التركيز، العصبية.

ويشير أبو العزايم إلى إمكانية تفادي الآثار الجانبية لأدوية الصرع على الحياة الجنسية، وذلك باتباع الإرشادات التالية:

تنظيم جرعات أدوية الصرع مع الطبيب المختص ، عدم تناول جرعات مرتفعة من أدوية الصرع ، وفي حالة ظهور بعض أعراض الاكتئاب، يجب على المريض تناول الأدوية المضادة للاكتئاب تحت إشراف الطبيب، لتحسين الحالة المزاجية.

وينصح استشاري الطب النفسي مرضى الصرع الذين يعانون من اضطرابات بالحياة الجنسية، باتباع بعض النصائح الهامة، ومنها:

تجنب الإفراط في تناول المنشطات الجنسية، لإنها قد تسبب في حدوث نوبات صرعية متكررة.

عدم الإفراط في ممارسة العلاقات الجنسية، لتجنب إجهاد الجهاز العصبي.

يجب على السيدات المصابات بالصرع ألا يتناولن للفياجرا النسائية، لأنها تؤثر سلبًا على الجهاز العصبي المركزي.