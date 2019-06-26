تخصيص 868 ألف ريال لتطوير البنية التحتية بمشروع “ إسكان الليث ”

عادل الحربي(صدى):

خصص برنامج “ رسوم الأراضي البيضاء ” التابع لوزارة الإسكان، مبلغ 868 الف ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وقال إن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان.

وأضاف البرنامج : سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.