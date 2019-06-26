” الغذاء والدواء ” تحذّر من منتجين لحناء الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا

الرياض(صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَيْ حناء الشعر ” EAGLE’S Brown Henna ” و ” EAGLE’S Black Henna ” المصنّعين في الهند بسبب احتوائهما على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات حناء الشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016 ، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج الأول اسم ” EAGLE’S Brown Henna ” وصُنع في الهند برقم تشغيلة (31) وتاريخ صلاحية 2020/09, أما المنتج الثاني فيحمل اسم ” EAGLE’S Black Henna ” وصُنع في الهند برقم تشغيلة (60) وتاريخ صلاحية 2021/05.

ونصحت ” الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها من خلالها.

ولفتت الانتباه إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعة الهيئة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت منها : هنــا .