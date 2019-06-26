باللغة العربية.. الصحف الكورية تحتفي بولي العهد

نايف السالم(صدى):

شهدت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى الجمهورية الكورية، ترحيبًا كبيرًا من الصحف الكورية الصادرة اليوم الأربعاء.

ونشرت الصحف الكورية، ترحيبًا باللغة العربية بقدوم ولي العهد إلى سيئول، كما تصدرت أعلام الدولتين السعودية والكورية صفحات الغلاف لأشهر المطبوعات الصحفية الكورية، مع مقتطف عن المصفاة العملاقة ” إس-أويل ” .

وكتبت أسفل الصفحة باللغة العربية والإنجليزية: ” نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” .

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى صباح اليوم الرئيس الكوري مون جاي إن في القصر الرئاسي الأزرق.

وأجريت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث رافق الموكب مجموعة من الفرق الراجلة بالأزياء التقليدية الكورية احتفالاً بمقدمه.