وظائف صحية شاغرة للجنسين في القصيم والقطيف

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، باب التقديم على عدة وظائف شاغرة للرجال والنساء، وفق عدة شروط.

وأوضحت الشركة القائمة بالتشغيل الطبي لوحدة العناية المركزة بمستشفى بريدة المركزي بمنطقة القصيم، ومستشفى القطيف المركزي، أن الوظائف المتاحة تتمثل في:

1- رئيس الوحدة ” استشاري / استشارية عناية مركزة ” :

– شهادة الاختصاص السعودية أو الزمالة البريطانية أو البورد الأمريكي أو ما يعادلها (مصدر غربي).

2- مُمرض / مُمرضة عناية مركزة:

– بكالوريوس تمريض.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العناية المركزة.

3- استشاري / استشارية عناية مركزة:

– شهادة الاختصاص السعودية أو البورد أو ما يعادلها.

4- أخصائي / أخصائية علاج تنفسي:

– بكالوريوس علاج تنفسي أو دبلوم علاج تنفسي مدته سنتين بعد الثانوية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن خمس سنوات لحملة الدبلوم.

5- نائب / نائبة عناية مركزة:

– ماجستير أو ما يعادله.

6- صيدلي / صيدلانية إكلينيكي:

– ماجستير صيدلة إكلينيكية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العناية المركزة.

7- مدير / مديرة تمريض وحدة العناية المركزة:

– ماجستير تمريض أو بكالوريوس تمريض مع دبلوم إدارة تمريض مدته سنتين مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 3 سنوات كمدير / مديرة تمريض لوحدة العناية المركزة.

8- أخصائي / أخصائية إكلينيكية:

– بكالوريوس تغذية إكلينيكية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العناية المركزة.

9- مُشرف / مُشرفة تمريض وحدة عناية مركزة:

– بكالوريوس تمريض.

– خبرة 5 سنوات منها سنتين كمشرف / مشرفة تمريض لوحدة عناية مركزة.

وأشارت إلى أن المزايا الوظيفية، تتمثل في ” بيئة عمل احترافية، رواتب مجزية، مزايا وظيفية تنافسية، ومستقبل وظيفي آمن ” ، ويُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما لفتت إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأربعاء، كالتالي:

– القصيم ” للراغبين في التقديم للوظائف مراجعة – إدارة الموارد البشرية في مستشفى بريدة المركزي بمنطقة القصيم ” .

– القطيف ” للراغبين في التقديم للوظائف مراجعة – إدارة الموارد البشرية في مستشفى القطيف المركزي ” .