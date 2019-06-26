شاهد.. ابنة ترامب رفقة خطيبها اللبناني داخل متجر مجهورات

واشنطن(صدى):

ظهرت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بريطانيا خلال الزيارة التي قام بها والدها في وقت سابق من الشهر الجاري، مع خطيبها اللبناني.

وكانت تيفاني، 25 عامًا، داخل متجر للمجهورات في ضاحية ” نايتس بريدج ” ، برفقة خطيبها، ميشيل بولس، وشوهدت تشتري سوارًا ماسياً بمبلغ 630 ألف دولارٍ أمريكيّ.

وقال مدير المتجر، مآن شاكشير: ” أستطيع القول إنَّهما شخصان متحابّان حقًا، ومتواضعان للغاية، ومن الواضح جدًا أنَّهما سعيدان معًا ” .

وأضاف: ” يبدو أنّهما غارقان في الحب، إذا أقدما على الخطبة فأعلم أنَّ سامر حليمة سيكون ترشيحًا مثاليًا لمهمة تصميم الخاتم ” .

يشار إلى أن خطيب تيفاني، ، مريكيّ المولد، ذو أصولٍ فرنسية لبنانية، ونشأ في نيجيريا، حيث كانت عائلته تملك واحدة من أكبر التّكتّلات التّجاريّة في البلاد.