الاتحاد السعودي للتنس يقيم ” البطولة الأولى المفتوحة للسيدات “

نواف السالم(صدى):

والتي تأتي ضمن سلسلة من البطولات التي ستقام في هذا العام للسيدات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .

حيث ستشهد هذه البطولة الأولى بدء تصنيف اللاعبات السعوديات وستكون على شرف معالي مدير جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن وشرف سمو الأميرة ريهام بنت سيف الإسلام وبحضور عدد كبير من المهتمات باللعبة .

سيكون نظام البطولة ٤ أشواط ونقطة مقررة .

تتكون المباراة من ثلاث مجموعات بتطبيق نظام خروج المغلوب وكسر التعادل

المجموعة الأولى والثانية قصيرة من ٤ أشواط

والمجموعة الثالثة كسر التعادل من عشر نقاط

و سيقوم بتحكيم البطولة مجموعة من الحكامات السعوديات المدربات من قبل الاتحاد السعودي للتنس وبإشراف من الحكم الدولي محمد العجاجي رئيس الاتحاد

هذا و ضمت اللجنة المنظمة للبطولة

من اتحاد التنس السعودي كل من :

د/ أسماء اليمني

ريما عبدالعزير العيدان

لبني رفاعي

هيفاء الدريس

ومن جامعه نوره :د/ دينا الفراج

أهحلام العمري

نوره السبيعي

ساره الحمد

و تقام البطولة كاملة من تنظيم وتحكيم وإخراج فتيات سعوديات مدربات و اللجنة المنتظمة للبطولة هي اللجنة النسائية في الاتحاد برئاسة الدكتورة.