” جمل سائب ” يتسبب فى وفاة وإصابة 4 أشخاص بأضم

حامد العمري (صدى):

تسبب جمل سائب مساء البارحة بطريق النعيمات الرابط بين محافظة أضم ومركز الجائزة في وفاة وافد من الجنسية الباكستانية ، وأصيب 3 آخرون تراوحت إصاباتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة، وذلك نتيجة اصطدام مركبتهم بالجمل السائب .

وارتطمت سيارة الوافدين بجمل سائب بالنعيمات ، لتخرج عن سيطرة السائق وترتطم بأخرى يستقلها مواطنان ، وأدى الحادث إلى وفاة وافد من الجنسية الباكستانية بالموقع ، بالإضافة إلى إصابة آخر من بني جلدته وإصابة مواطنان ، حيث باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدنى وفرق إسعافية بأضم موقع الحادث .

ومن بين الحالات المصابة حالتين خطرة ، تم تحويلهما إلى جدة فيما بقي المصاب الأخير بمستشفى أضم العام والذي لم تكن إصابته خطرة .

وقد أدى الحادث إلى احتجاز حالتين داخل مركباتهم ، وكانت للوافد المتوفى ومواطن آخر ، تم إخراجهما عن طريق الدفاع المدني بقص الحديد عنهم .

يذكر أن الطريق الرابط بين محافظة أضم ومركز الجائزة ؛ يفتقد جزء منه للإنارة ، ويعتبر محفوفا بمخاطر الجمال السائبة بين الفينة والأخرى .