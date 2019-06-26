انفصال نجمة ستار أكاديمي بعد 3 شهور فقط من الزواج

القاهرة(صدى):

أثارت نجمة استار أكاديمي دينا عادل استغراب الجماهير بعد إعلان انفصالها عن زوجها المذيع محمد حسن، حيث لم يستمر الزواج أكثر من 3 أشهر فقط.

وجاء قرار الانفصال مفاجيء وصادم للجماهير، بينما لم يتم الكشف حتى الأن عن السبب أو تفاصيل الطلاق.

وحرص المذيع محمد حسن على أن لا يكشف السبب الحقيقي بينما أكد لأقاربه أن الانفصال حدث لأن كل شيء قسمة ونصيب.

وأكد “حسن” أنه على الرغم من الانفصال إلا أنه يحتفظ بعلاقته الودية مع دينا عادل.

يذكر أن زواج الثنائي جاء بعد قصة حب قوية، لذلك لم يتوقع أحد الانفصال بهذه السرعة.