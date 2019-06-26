مصففة تحرق شعر طالبة جامعية لجأت إليها

لندن(صدى):

تعرضت طالبة جامعية في بريطانيا، إلى حادث صادم قد تتعرض له العديد من الفتيات والسيدات في أي وقت وأي مكان، إذ احترق شعرها.

وفقدت الطالبة جزءً كبيرًا من شعرها؛ بسبب الحروق التي تعرضت لها بعد زيارتها صالون حلاقة وتصفيف الشعر لصبغ شعرها.

وأوضحت صحيفة ” ذي صن ” أن الحادث وقع في بلدة إيكستون، إذ ذهبت الطالبة باسمين سكوفيلد صاحبة الـ19 عامًا إلى صالون التجميل لصبغ شعرها، لتترك خبيرة التجميل الصبغة على شعرها لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأضافت الصحيفة، أن الفتاة شعرت بألم في فروة رأسها أثناء فترة وضع الصبغة، لتؤكد لها الخبيرة أن هذا الأمر طبيعي جدًا ولا يوجد ما يستدعي للقلق.

وعلقت الطالبة على هذا الأمر ” لم تظهر على رأسي بثور في البداية، لكنها ظهرت في وقت لاحق، وأصبحت فروة رأسي حمراء اللون وأنا في الصالون، بينما تتجنب المصففة لمس قمة رأسي ” .

كما أشارت إلى أن الألم زاد فور عودتها للمنزل، ما استدعى لجؤها إلى المستشفى، ليؤكد لها الأطباء إصابتها بحروق كيميائية شديدة، وتلقت الفتاة علاج وظلت في بيتها لمدة أسبوع كامل للعلاج من هذه الحروق.