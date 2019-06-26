الإعلان عن موعد إقامة سباقين لـ ” فورمولا إي ” في المملكة

نواف السالم(صدى):

تستعد المملكة يومي 22 و 23 نوفمبر المقبل لسباقات ” فورمولا إي ” لموسم 2019، لإقامة سباقين ضمن جولة ” السعودية فورمولا إي 2019 ” ، وجاء ذلك بعد النجاح الباهر الذي شهده السباق العام الماضي الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد (” آي بي بي ” و ” إف آي آي ” فورمولا إي)، تنافسًا أعلى هذا الموسم من خلال أول مشاركة لكل من ” بورشه ” و ” مرسيدس ” .

ومن المتوقع أن يزيد الحضور على العام الماضي الذي وصل إلى ما يقارب الـ 60 ألفاً من السياح من مختلف بلدان العالم.

وأعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن سعادته بإقامة سباقات الفورمولا إي للسنة الثانية على التوالي على أراضي المملكة، مضيفا أن سباق العام الماضي منح المتعة للجمهور والعائلات السعودية.

ومن المتوقع أن جولة هذا العام تشهد انضمام المزيد من الفرق إلى بطولة ” فورمولا إي ” ، حيث ستكون الأولى التي تتوفر فيها للسائقين طاقة إضافية تبلغ 10 كيلو واط عند استخدامهم نمط الهجوم، حيث ترتفع الطاقة من 225 إلى 235 كيلو واط.