إنقاذ حياة شخص سقط في فتحة الصرف الصحي بعرعر

حمود العنزي(صدى):

أنقذ فريق طبي في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، حياة شخص تعرض لاختناق وصعوبة في التنفس إثر سقوطه داخل فتحة للصرف الصحي.

وأجرى الفريق الطبي جميع الإجراءات الإسعافية للمريض على الفور، إذ تم نقله إلى قسم العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى تحسنت حالته.

وأوضحت المستشفى، أن المريض كان يعاني من ذات رئة استنشاقية حادة مع متلازمة الفشل التنفسي، وبعد متابعته باستمرار تحسنت حالته الصحية الآن.

وتوفر صحة الحدود الشمالية، 10 مراكز طبية متخصصة “مركز للقب، 3 مراكز للسكري، 3 مراكز أسنان، و3 مراكز للكلى”، بالإضافة إلى 11 مستشفى.

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