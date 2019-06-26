بالصور.. قصة مواطن يتحدى الصعاب ليصور الطيور

نايف السالم(صدى):

قضى مواطن 40 عامًا من عمره يتحدى الصعاب ويواجه المخاطر؛ ليلتقط صورًا مميزة للطيور بأنواعها المتعددة وأشكالها المختلفة، حيث بدأت رحلته عبر كاميرا فورية من نوع كوداك القديمة، وكان لم يتجاوز العاشرة من عمره.

وحكى المواطن خالد الجهني قصته قائلًا: ” بدأت في تصوير الحمَام والطيور، لأواصل مشواري طيلة السنوات الماضية وأتعلم العديد من المهارات في التصوير الاحترافي، حتى اكتسبت خبرة جيدة في التصوير الضوئي بأحدث الكاميرات الرقمية “.

وأوضح أنه يتنقل بين مدن المملكة، للبحث عن الطيور في المدينة المنورة والساحل الغربي والربع الخالي، وحقل وجازان وغيرها من المدن؛ مضيفًا: ” التصوير الفوتوغرافي مؤخراً، فن اتسعت دائرته وأصبحت تخصص له المعارض “؛ بحسب موقع ” العربية. نت “.

وتابع: ” حتى شاركتُ في معرض كلية العلوم بجامعة طيبة، وأنشأتُ مُعرفات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يطلع عليها المتابعون لإبداء رأيهم حول تصويري وتعريفهم بأنواع الطيور “؛ مستطردًا: ” صعدتُ إلى قمة جبل غرب المدينة المنورة لالتقاط صور للطيور، ولكن تفاجأت بهطول أمطار غزيرة “.

واستدرك: ” الأمر الذي جعلني عالقاً في الجبل لمدة يوم كامل، وحاولت البحث عن منطقة اتصال ولكن لم أجد، وبعدها حاولت النزول وكنت أخشى الانزلاق، إلى أن وصلت أسفل الجبل ولله الحمد ” .