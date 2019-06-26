مرور مكة يغلق اللوبات على إحدى التقاطعات الرئيسية وينبه بإستخدام الطرق البديلة

نايف السالم(صدى):

نبهت إدارة مرور العاصمة المقدسة بإغلاق اللوبات على الدائري الرابع مع طريق السيل ” كوبري المعيصم ” حتى منتصف ذو القعدة المقبل ، وذلك لأعمال تطويرية .

كما نبهت الإدارة بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة إلى استخدام الإتجاهات البديلة ، مشيرة إلى أن استخدام الطريق البديل عن اللوب المؤدي للطريق الدائري الرابع القادم من طريق السيل .

و يكون الطريق البديل للكوبري المؤدي إلى جبل النور الدوران من كوبري كوبري الحجز .

أما بديل “عبارة الحراج ” المؤدية إلى منطقة العسيلة والمؤدية من الحراج للتجارة والمقاولات إلى طريق السيل ، استخدام الدوران من كوبري الحجز للقادمين من الدائري الرابع، ومن شارع حسين سرحان للقادمين من العسيلة والحراج .

وطالب المرور بضرورة اتباع اللوحات الإرشادية في مناطق العمل حرصاً على سلامة الجميع .