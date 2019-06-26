وظائف شاغرة بجمعية ” إسهام للإرشاد الإجتماعي ” بعرعر

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جمعية إسهام للإرشاد الإجتماعي بعرعر باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البلوم والبكالويوس وذلك للمواطنين فقط .

وأوضحت إدارة الجمعية أن الوظائف المطلوبة بمسمى “باحث / باحثة إجتماعية، ومُحاسب ” .

الشروط المطلوبة :

– ان يكون المتقدم من سكان مدينة عرعر .

– شهادة البكالويوس لوظيفة ” باحث أو باحثة ” ، شهادة البكالويوس أو دبلوم محاسبة لوظيفة محاسب .

– التفرغ .

– خبرات سابقة .

– اجتياز المقابلة الشخصية .

وأوضحت الجمعية أن الدوام ثمان ساعات مقسمة على فترتين (8 إلى 12) صباحاً و (4 إلى 8) مساء .

التقديم على وظيفة باحث ، باحثة من خلال الرابط التالي :هنا

وعلى وظيفة ” محاسب ” من خلال الرابط التالي :هنا