وظائف شاغرة بجمعية ” إسهام للإرشاد الإجتماعي ” بعرعر
فتحت جمعية إسهام للإرشاد الإجتماعي بعرعر باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البلوم والبكالويوس وذلك للمواطنين فقط .
وأوضحت إدارة الجمعية أن الوظائف المطلوبة بمسمى “باحث / باحثة إجتماعية، ومُحاسب ” .
الشروط المطلوبة :
– ان يكون المتقدم من سكان مدينة عرعر .
– شهادة البكالويوس لوظيفة ” باحث أو باحثة ” ، شهادة البكالويوس أو دبلوم محاسبة لوظيفة محاسب .
– التفرغ .
– خبرات سابقة .
– اجتياز المقابلة الشخصية .
وأوضحت الجمعية أن الدوام ثمان ساعات مقسمة على فترتين (8 إلى 12) صباحاً و (4 إلى 8) مساء .
التقديم على وظيفة باحث ، باحثة من خلال الرابط التالي :هنا
وعلى وظيفة ” محاسب ” من خلال الرابط التالي :هنا
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