تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة ” خالد البلطان “

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب والذي تستمر دورته لمدة 4 أعوام .

ومن المقرر استمرار ” خالد البلطان ” رئيس لمجلس الإدارة ، كما تم اعتماد “خليف بن عبد الله الهويشان ” نائبا الرئيس .

وتم اعتماد : فهد بن علي العليان ، وفهد بن محمد الشعلان ، واحمد بن عبد الله الكنهل ، وكنعان بن منصور الكنعاني ، وتركي بن عبد الرحمن المعجل ” أعضاء لمجلس إدارة النادي .

جاء ذلك عقب الجمعية العمومية التي عقدت بالنادي مساء السبت الماضي، واعتماد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لتشكيل المجلس المنتظر .