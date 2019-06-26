ماس كهربائي وراء حريق مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

بريدة(صدى):

نشب حريق محدود بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة صباح اليوم الأربعاء، وهرعت تم فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وأخمدت النيران المندلعة قبل انتشارها في باقي الأبنية.

ومن جانبها، أشارت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، والمديرية العامة للدفاع المدني في بيان مشترك لهما، إلى أن ماس كهربائي محدود وقع في أحد الممرات بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أي أضرار تذكر.

وأبانت أن الماس الكهربائي حدث في ممر بالدور الأرضي للمستشفى في تمام الساعة (8:40)، وكان محدودا وتعامل معه مشرفو الأمن والسلامة بتفعيل البروتوكول الخاص بالطوارئ والأزمات وإبلاغ عمليات الدفاع المدني، وإخلاء المكان وإغلاق مصدر الكهرباء المغذي لموقع الماس الكهربائي.

وتمكن فريق الدفاع المدني من طرد الدخان من الموقع المتضرر، والتأكد من إنهاء الحالة والعمل على إعادة الموقع للوضع الطبيعي، وجار التحقق لمعرفة المسببات ومعالجتها من قبل الإدارة المعنية بصحة المنطقة.