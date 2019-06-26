77 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة ” زهران ” للصيانة والتشغيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” زهران ” للصيانة والتشغيل توفر 77 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل في إحدى مشاريعها بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مفتشي جودة (العدد 3 وظائف).

2- مهندس أنظمة مكافحة الحريق (وظيفة واحدة).

3- رجل اطفاء وانقاذ (العدد 12 وظيفة).

4- مشرف اطفاء (وظيفة واحدة).

5- سائق عربة اطفاء (وظيفتان).

6- مدرب سلامة (وظيفة واحدة).

7- مسؤول حماية إشعاعية (وظيفة واحدة).

8- مسؤول الحماية من المواد الكيميائية الخطرة (وظيفة واحدة).

9- مهندس ميكانيكا أول (وظيفة واحدة).

10- مهندس ميكانيكا (وظيفة واحدة).

11- مهندس كهرباء أول (وظيفة واحدة).

12- مهندس الكترونيات (وظيفة واحدة).

13- كبير مهندسي أعمال صحية (وظيفة واحدة).

14- مهندس ديكور (وظيفتان).

15- مراقب طرق (وظيفتان).

16- كبير فني إضاءة (وظيفتان).

17- كبير فني صوت (وظيفتان).

18- مُصمم جرافكيس متحرك وثلاثي الأبعاد (العدد 3 وظائف).

19- فني مونتاج وتشغيل متحرك للبث المباشر (وظيفة واحدة).

20- مشرف حركة (العدد 3 وظائف).

21- سائق رافعة شوكية (العدد 9 وظائف).

22- سائق نقل ثقيل (العدد 5 وظائف).

23- سائق نقل (وظيفتان).

24- مشرف (العدد 6 وظائف).

25- مشرفة (العدد 13 وظيفة).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

3- أن يكون عُمر المتقدم أو المتقدمة ما بين (18 إلى 35) سنة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/26م، ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي

[email protected]

أو [email protected]

مع ضرورة كتابة رمز الوظيفة في عنوان البريد.