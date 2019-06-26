77 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة ” زهران ” للصيانة والتشغيل
كشفت شركة ” زهران ” للصيانة والتشغيل توفر 77 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، للعمل في إحدى مشاريعها بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- مفتشي جودة (العدد 3 وظائف).
2- مهندس أنظمة مكافحة الحريق (وظيفة واحدة).
3- رجل اطفاء وانقاذ (العدد 12 وظيفة).
4- مشرف اطفاء (وظيفة واحدة).
5- سائق عربة اطفاء (وظيفتان).
6- مدرب سلامة (وظيفة واحدة).
7- مسؤول حماية إشعاعية (وظيفة واحدة).
8- مسؤول الحماية من المواد الكيميائية الخطرة (وظيفة واحدة).
9- مهندس ميكانيكا أول (وظيفة واحدة).
10- مهندس ميكانيكا (وظيفة واحدة).
11- مهندس كهرباء أول (وظيفة واحدة).
12- مهندس الكترونيات (وظيفة واحدة).
13- كبير مهندسي أعمال صحية (وظيفة واحدة).
14- مهندس ديكور (وظيفتان).
15- مراقب طرق (وظيفتان).
16- كبير فني إضاءة (وظيفتان).
17- كبير فني صوت (وظيفتان).
18- مُصمم جرافكيس متحرك وثلاثي الأبعاد (العدد 3 وظائف).
19- فني مونتاج وتشغيل متحرك للبث المباشر (وظيفة واحدة).
20- مشرف حركة (العدد 3 وظائف).
21- سائق رافعة شوكية (العدد 9 وظائف).
22- سائق نقل ثقيل (العدد 5 وظائف).
23- سائق نقل (وظيفتان).
24- مشرف (العدد 6 وظائف).
25- مشرفة (العدد 13 وظيفة).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
3- أن يكون عُمر المتقدم أو المتقدمة ما بين (18 إلى 35) سنة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/26م، ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي
[email protected]
أو [email protected]
مع ضرورة كتابة رمز الوظيفة في عنوان البريد.
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