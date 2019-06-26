الحوثيون يستخدمون مواقع عراقية لاستهداف منشآت سعودية

بغداد(صدى):

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس الثلاثاء، أنه تلقى تقارير من الإدارة الأمريكية تفيد بانطلاق طائرات مسيرة حوثية نحو المملكة من مواقع عراقية.

وأوضح عبدالمهدي: ” دوائرنا الاستخبارية وأنواءنا الجوية والقيادات الجوية لم تؤكد هذا الخبر، فالفضاء (العراقي) معروف، وعندما نتكلم عن مثل تلك الطائرات، فإنها إذا انطلقت من العراق بحاجة 975 كيلو مترًا، أما إذا انطلقت كما ادعت حركة أنصار الله فإنها تحتاج إلى 600 كيلو متر فقط ” .

وأشار في حديثه إلى قصف مطار أبها، لكن الحديث الدائر عن قصف محطة ضخ أنابيب نفطية في محافظة الدوادمي وعفيف التي تبعد عن محافظة السماوة العراقية عدة كيلومترات.

وتابع: ” ليس لدينا أدلة فيما قدموه لغاية الآن، وليس هناك إثباتات على ذلك، ونحن في الحكومة العراقية نطرح ما تتوصل إليه الأجهزة الاستخبارية، وأما التعليق من بقية الأطرف فكلٌ مسؤول عن تصريحاته ” .