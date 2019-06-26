وظائف شاغرة للجنسين بشركة السيف غاليري
كشفت شركة السيف غاليري ، عن توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في فرع الدوادمي، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُمثل مبيعات، ومُحاسبة عملاء، ومُحاسب عملاء) .
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمميزات والشروط الموضحة أدناه.
وقالت أن الوظائف المتوفرة هي: مُمثلة مبيعات ، مُمثل مبيعات ، مُحاسبة عملاء ، و مُحاسب عملاء.
الشروط:
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، التفرغ التام للوظيفة ، والأولوية لمن لديه خبرة سابقة.
وأشارت الشركة أن طريقة التقديم ، بإرسال السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة واسم المدينة): [email protected]
خالد[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 2 ساعتين
محلات او خمسه ريال غطت عليكم ففيها نصف درزن كاسات بخمسه وعندهم ترامس القهوه بخمس ريالات
المنصور[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا وهذه حقيقه واقعيه محلات كل شيئ ب 5 ريال
ممتازه جدا حتى والله العظيم عطورهم عال العال
ليش اشتري بالغالي ..الامور الماليه ماهي مثل اول