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وظائف شاغرة للجنسين بشركة السيف غاليري

وظائف شاغرة للجنسين بشركة السيف غاليري
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السيف غاليري ، عن توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في فرع الدوادمي، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُمثل مبيعات، ومُحاسبة عملاء، ومُحاسب عملاء) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمميزات والشروط الموضحة أدناه.

وقالت أن الوظائف المتوفرة هي: مُمثلة مبيعات ، مُمثل مبيعات ، مُحاسبة عملاء ، و مُحاسب عملاء.

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، التفرغ التام للوظيفة ، والأولوية لمن لديه خبرة سابقة.

وأشارت الشركة أن طريقة التقديم ، بإرسال السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة واسم المدينة): [email protected]


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 2 ساعتين

محلات او خمسه ريال غطت عليكم ففيها نصف درزن كاسات بخمسه وعندهم ترامس القهوه بخمس ريالات

[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلا وهذه حقيقه واقعيه محلات كل شيئ ب 5 ريال
ممتازه جدا حتى والله العظيم عطورهم عال العال
ليش اشتري بالغالي ..الامور الماليه ماهي مثل اول

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