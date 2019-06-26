وظائف شاغرة للجنسين بشركة السيف غاليري

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السيف غاليري ، عن توفر وظائف فورية شاغرة للرجال والنساء، للعمل في فرع الدوادمي، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُمثل مبيعات، ومُحاسبة عملاء، ومُحاسب عملاء) .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمميزات والشروط الموضحة أدناه.

وقالت أن الوظائف المتوفرة هي: مُمثلة مبيعات ، مُمثل مبيعات ، مُحاسبة عملاء ، و مُحاسب عملاء.

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، التفرغ التام للوظيفة ، والأولوية لمن لديه خبرة سابقة.

وأشارت الشركة أن طريقة التقديم ، بإرسال السيرة الذاتية من ورقة واحدة إلى البريد الإلكتروني التالي (مع تحديد مسمى الوظيفة واسم المدينة): [email protected]