الاحتفاء بسمو ولي العهد في كوريا يكشف حقيقة قطر الدولية

نايف السالم(صدى):

علق رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على الاهتمام رفيع المستوى في استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في مطار القاعدة الجوية في العاصمة الكورية سيول.

واسترجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الاستقبال الهزيل لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أثناء زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، لتظهر الفجوة الكبيرة بين استقبال الطرفين من عالي المستوى إلى متواضع ومهمش.

واستقبلت كوريا الجنوبية أمير قطر في يناير الماضي، بمراسم غير رسمية، إذ استقبله وزير المحطيات والثروة السمكية الكوري، وسفير الدولة لدى كوريا، والسفير الكوري لدى قطر، بينما استقبلت سمو ولي العهد بمراسم رسمية في حضور رئيس وزراء كوريا لي ناكيون.

وأكد المغردون أن مراسم الاستقبال دائمًا ما تكشف عن الثقل الدولي الحقيقي، فسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يُقارن بأمير قطر.

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