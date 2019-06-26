وزير المالية القطري في مصيدة المصورين بورشة صفقة القرن بالبحرين

ماجد القزيز(صدى):

في موقف مفاجئ وعلى خلاف ما حاولت أن تروج له قطر عبر أبواقها الإعلامية لإنتقاد الدول المشاركة في مؤتمر البحرين عن صفقة القرن ، ضبطت عدسات المصورين وزير المالية القطري “على شريف العمادي ” حاضراً في الصفوف الأولى .

ويأتي الموقف الغريب ضمن السلسة التي لا تنتهي من ألاعيب قطر ومواقفها المزدوجة ومحاولة تشوية صورة جيرانها إلا ان خبثها ينقصه الكثير من الذكاء .

ويؤكد الدبلوماسيون أن قطر كان بوسعها ألا تحضر المؤتمر دون أزمة سياسية متزرعه بأزمتها مع البحرين ، إلا أنها آثرت الحضور بتمثيل رفيع بحجم وزير المالية .

وقال الناشط المعروف “احمد سعد ” : القبض على قناة “الجزيرة ” بتهمة ممارسة العهر الإعلامي وترحيلها إلى سجن الآداب ، وزير المالية “علي شريف العمادي على رأس الحضور وقد أمر القاضي برجمها حتى الموت .

بينما قالت الإعلامية فجر السعيد : “علي شريف العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها “لبيع فلسطين ” .. ويح قلبي ” ، وغيرها من ردود الأفعال المصدومة من الموقف القطري المشين .