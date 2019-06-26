وزير المالية القطري في مصيدة المصورين بورشة صفقة القرن بالبحرين
في موقف مفاجئ وعلى خلاف ما حاولت أن تروج له قطر عبر أبواقها الإعلامية لإنتقاد الدول المشاركة في مؤتمر البحرين عن صفقة القرن ، ضبطت عدسات المصورين وزير المالية القطري “على شريف العمادي ” حاضراً في الصفوف الأولى .
ويأتي الموقف الغريب ضمن السلسة التي لا تنتهي من ألاعيب قطر ومواقفها المزدوجة ومحاولة تشوية صورة جيرانها إلا ان خبثها ينقصه الكثير من الذكاء .
ويؤكد الدبلوماسيون أن قطر كان بوسعها ألا تحضر المؤتمر دون أزمة سياسية متزرعه بأزمتها مع البحرين ، إلا أنها آثرت الحضور بتمثيل رفيع بحجم وزير المالية .
وقال الناشط المعروف “احمد سعد ” : القبض على قناة “الجزيرة ” بتهمة ممارسة العهر الإعلامي وترحيلها إلى سجن الآداب ، وزير المالية “علي شريف العمادي على رأس الحضور وقد أمر القاضي برجمها حتى الموت .
بينما قالت الإعلامية فجر السعيد : “علي شريف العمادي في الصفوف الأولى بورشة البحرين التي يصفها الإعلام القطري أنها “لبيع فلسطين ” .. ويح قلبي ” ، وغيرها من ردود الأفعال المصدومة من الموقف القطري المشين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76392 ] نشر منذ 1 ساعة
قال الشاعر الحكيم // لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله .. عار عليك إذا فعلت عظيم ,,
,, ينطبق على نظام الحمارين تمام الإنطباق ,,