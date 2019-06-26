وظيفة تقنية شاغرة في شركة وادي مكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة وادي مكة للتقنية بالتعاون مع صندوق (هدف)، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالشركة بمدينة مكة المكرمة، بمسمى (مُحلل نظم تقنية المعلومات).

وأوضحت أن التدريب، عبارة عن تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم؛ بينما المهام تتمثل في اختبار النظم: إجراء الاختبارات وتحليل تقييم الأداء، وضمان تقيد البرامج والتطبيقات والبرامج النصية بالمعايير المحددة.

ومن بين المهام أيضًا إعداد الوثائق: إعداد نماذج البيانات، ومخططات التدفق الوظيفية وغيرها من الوثائق، وإعداد العناصر المطلوبة من المشروع وعرضها، وتصميم النظم: إعداد تصميم المكونات والتطبيقات، ومراعاة احتياجات ومتطلبات العملاء والأجهزة المتوفرة والعوامل الأخرى، مثل الأمان ولغات البرمجة والموارد.

وأضافت الشركة، تحليل المتطلبات: تحليل العمليات التجارية، والإجراءات، والممارسات المتبعة في أماكن العمل، واحتياجات العملاء، وترجمتها إلى وظائف ومتطلبات في النظام، وصياغة وثائق التصميم ومخططاته الانسيابية، وجمع الاحتياجات: جمع متطلبات العميل واحتياجاته، وإجراء المقابلات وتنظيم الاستقصاءات.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة البرمجيات، وألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/26م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا