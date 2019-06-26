بالصور.. افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي الأول تحت مسمى بني مالك بطبيعتها

عبدالرحمن حويت (صدى):

افتتح معرض التصوير الفوتوغرافي في بني مالك خلال الافتتاح الرسمي لمهرجان “صيفنا بكم أحلى” بصياده بني مالك بمحافظة ميسان مساء الأثنين الماضي .. ويتكون المعرض من( ٥٥) صورة تمثل المعالم الطبيعة والتراثية والحضارية لبني مالك .. بمشاركة( ١٠) مصورين فوتوغرافيين من أبناء بني مالك الحجاز وهم :

المصور ماجد عبدالله المالكي

المصور محمد عوض الدهيسي

المصور حسن محمد المالكي

المصور راضي عيضه المالكي

المصور محمد فيصل المالكي

المصور عبدالملك أحمد المالكي

المصور أنس أحمد المالكي

المصور عبدالقادر حسن المالكي

المصور محسن أحمد المالكي

المصور عبدالله مشيع المالكي

ويأتي هذا المعرض بشراكة مجتمعية مستمرة بين مدرسة المتوسطة والثانوية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقريع بني مالك بعد أن كانت انطلاقة هذا المعرض خلال الحفل الختامي بمدرسة القريع العام الدراسي الفائت ..

وقد أشرف على إقامة هذا المعرض الأستاذ المصور ماجد عبدالله المالكي والأستاذ محمد يحيى المالكي .. علما بأن المعرض سيكون متواجد من خلال المهرجان الأيام القادمة بإذن الله وذلك بإضافة صور فوتوغرافية جديدة وبمشاركة مصورين مبدعين من أبناء المنطقة ..

وقد صرح الأستاذ ماجد عبدالله المالكي من خلال عمله بمهرجان صيفنا بكم أحلى بأن إدراة المهرجان ترحب بجميع المبدعين من أبناء الوطن لعرض أعمالهم في مختلف المجالات .