تعليق تركي الدخيل على خطاب مثير للأمير سعود الفيصل في الشورى

عادل الحربي(صدى):

علق تركي الدخيل، سفير المملكة في الإمارات بمقطع فيديو لوزير الخارجية الأسبق، الأمير سعود الفيصل، و ” البلاغة ” في خطاب ألقاه بجلسة في مجلس الشورى.

وقال الدخيل: ” من البلاغة أن لا يكون حديثك رتيباً فيتوقع المستمع جملتك المقبلة قبل أن تقولها.. رحم الله الأمير سعود الفيصل خطابه هذا في مجلس الشورى تنقل فيه ما بين العبارة المبكية إلى الجملة المضحكة ضحكاً يشبه البكاء كاعتذاره هنا من حديثه وهو في مرحلة النقاهة من عملية جراحية حاله فيها كحال “.

وأشار الفيصل في كلمته: ” استميحكم عذراً أن أكون بينكم اليوم وأنا لا أزال في طور النقاهة إثر عملية جراحية كانت حالتي فيها أشبه بحال أمتنا مع الاعتذار بالطبع لأشقائنا المعنيين “.