بالفيديو.. ” كاديلاك ” تكشف عن نموذج جديد من سيارات XT5

أزاحت ” كاديلاك ” منذ مدة الستار عن النموذج الجديد من سيارات ” XT5 “، و التي تعتبر من أكثر سيارات الكروس أوفر الفارهة شهرة حول العالم.

وعن مواصفات هذه السيارة، فهي تتسم بـ ” هيكل ” غاية في الأناقة يحمل بعض التعديلات عن هياكل سيارات XT5 السابقة، ويتميز بمصابيح فريدة توضع على جانبي الواجهة الأمامية.

كما تعمل بتقنيات LEDوشبك أمامي عريض، يعكس روح سيارات ” كاديلاك ” الفارهة، أما من الداخل فأتت XT5 بقمرة واسعة، مزودة بمقاعد جلدية مريحة.

حيث تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا كنظام Cue للوسائط المتعددة، ونظام لتنقية هواء القمرة، ونظام إلكتروني للتحكم بدرجة حرارة المقاعد، وتدفئة الزجاج والمرايا.

ومن مميزات هذه السيارة أيضًا، أنها مزودة بنظام لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة إلكترونية للتحكم بالقيادة وتثبيت السرعة، وأنظمة إنذار وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بأمان.

أما فيما يتعلق بمحركات هذه السيارة، فقد طرحت بنوعين من المحركات محرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 270 حصانا تقريبا، ومحرك أكثر تطورا بنفس السعة.

حيث يمكن التحكم بعدد الأسطوانات العاملة فيه عند الحركة لتقنين استهلاك الوقود، يستهلك 7.5 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.