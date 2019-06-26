بالصور.. تعرف على أسرار البيت الأزرق مقر استقبال سمو ولي العهد في كوريا الجنوبية 

نايف السالم(صدى):

يعتبر البيت الأزرق “ شيونغ وا داي ” ، هو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لإقامة رئيس دولة كوريا الجنوبية، ويقع في العاصمة سيؤول.

واتضح أن البيت الأزرق عن مجمع مبانٍ للمكاتب الإدارية للرئيس والأمانة العامة وغيرهم من الموظفين، وكذلك مقر اجتماعات مجلس الوزراء، وحفلات الاستقبال لضيوف الدولة، واتخاذ القرارات الحاسمة للبلد، والأحداث الدبلوماسية تُعقد فيه.

ويصنف معظمها بأنها مباني على الطراز المعماري الكوري التقليدي مع بعض العناصر الحديثة، والبيت مبنيّ على موقع الحديقة الملكية لمملكة جوسون التي حكمت منذ حوالى 1392 إلى 1897م.

وهذا وقد تم تطوير وتحديث البيت بشكله الجديد في عام 1991، ويتألف من طابقين، ويعتمد التصميم الهيكلي على أساليب البناء الخشبية التقليدية والأسلوب المعماري للقصر الكوري، ويضم البيت حديقة كبيرة أمام مبنى المكتب الرئيسي تسمى “Grand Garden”، وتستخدم للمناسبات الخارجية.