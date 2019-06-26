بالصور.. امرأة تكشف تفاصيل ما رأته أثناء موتها

واشنطن(صدى):

روت امرأة أمريكية، تفاصيل غريبة حول ما شاهدته بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة فقدت على إثرها الوعي لمدة 27 دقيقة.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حكاية البريطانية تينا هاينز التي زعمت أنها رأت الجنة والمسيح نفسه أثناء فقدانها الوعي، موضحة أنها كانت تتمتع بصحة جيدة إلا أنها تعرضت لأزمة قلبية عندما كانت تتمشى مع زوجها.

وأضافت أنها سقطت على الأرض فجأة، ليسارع زوجها بإجراء الإسعافات الأولية لها، حتى وصل رجال الإسعاف وتم نقلها للمستشفى، القريبة من منزلهما في مدينة فينكس بولاية أريزونا.

وحاول رجال الإسعاف إنعاش قلبها 6 مرات قبل وصولها إلى المستشفى، لتظل فاقدة الوعي ومفارقة الحياة لمدة 27 دقيقة ثم عادت للحياة مرة أخرى، لتطالب فور استفاقتها بأي شيء للكتابة عليه، مؤكدة أنها تخص أشياء رأتها في الجنة.

وقالت أنها رأت المسيح يقف أمام بوابة سوداء وراءها ضوء أصفر ساطع ومتوهج، لتلقى هذه الرواية رواجًا كبيرًا بين سكان المدينة.