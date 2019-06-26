بالفيديو.. محلل سياسي يمني: القبض على أمير داعشه ونائبه جائزة أمنية كبرى

فهمي محمد(صدى):

أكد ‏المحلل السياسي اليمني ماجد المذحجي، اليوم الأربعاء، أن القبض على أمير ‎داعش ونائبه والمسؤول المالي أشبه بجائزة أمنية كبرى.

وأوضح ” المذحجي ” خلال مشاركته مع قناة ” العربية ” أنه يمكن النفاذ إلى معلومات تفصيلية هامة عن تداعيات سقوط ولايات داعش ومقاتلي التنظيم، عن طريق السابق ذكرهم.

وكان التحالف العربي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، الملقب بـ” أبو أسامة المهاجر “، فضلًا عن المسؤول المالي للتنظيم الإرهابي وعدد من أعضاء تنظيم داعش المرافقين له.