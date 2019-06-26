تاركًا رسالة مؤثرة.. انتحار نجم ” يوتيوب ” الشهير
كشفت شرطة نيويورك، اليوم الأربعاء، عن العثور على نجم “يوتيوب ” الشهير المعروف باسم إيتيكا جثة هامدة، كما تم العثور على مقطع فيديو سجله بنفسه ويعود بتاريخه إلى الـ20 من شهر يونيو.
ووجه الشاب حديثه إلى معجبيه: ” أسف لأنني خنت ثقتكم.. آسف لأنني لم أسع إلى مساعدة نفسي. لقد حضرت مكان دفني ويجب أن أرقد فيه.تعلموا الدرس مني. لا تبعدوا عنكم الأشخاص الذين يهتمون بكم “.
وأضاف: ” عشت حياتي كمهرج وسأترك كل هذا للأبد. لا تدعوا مواقع التواصل تستنزفكم كما فعلت بي. حان وقت الرحيل اهتموا بأنفسكم وأتمنى لكم وقتاً ممتعاً “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76392 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الدوام لله .. سبحانه ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7211 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان