تاركًا رسالة مؤثرة.. انتحار نجم ” يوتيوب ” الشهير

وكالات(صدى):

كشفت شرطة نيويورك، اليوم الأربعاء، عن العثور على نجم “يوتيوب ” الشهير المعروف باسم إيتيكا جثة هامدة، كما تم العثور على مقطع فيديو سجله بنفسه ويعود بتاريخه إلى الـ20 من شهر يونيو.

ووجه الشاب حديثه إلى معجبيه: ” أسف لأنني خنت ثقتكم.. آسف لأنني لم أسع إلى مساعدة نفسي. لقد حضرت مكان دفني ويجب أن أرقد فيه.تعلموا الدرس مني. لا تبعدوا عنكم الأشخاص الذين يهتمون بكم “.

وأضاف: ” عشت حياتي كمهرج وسأترك كل هذا للأبد. لا تدعوا مواقع التواصل تستنزفكم كما فعلت بي. حان وقت الرحيل اهتموا بأنفسكم وأتمنى لكم وقتاً ممتعاً “.