” تنفيذية جدة ” تنتصر لأصحاب شركة وتلزم مُختلس بدفع 15 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

انتصرت محكمة التنفيذ بجدة لأصحاب شركة وقعوا ضحية خيانة موظف للأمانة واختلاسه بعدما باع اراضي مملوكة للشركة لصالحه الشخصي بموجب عقد وكالة له .

وقضت المحكمة بإلزام الموظف ” مواطن ” 15 مليون ريال خلال مهلة 5 سنوات على اربع دفعات على أن يُلزم بدفع المبلغ خلال 5 أيام فقط إذا تجاوز المهلة المحددة ، وذلك للحق الخاص .

كما قضت المحكمة بعقوبة تعزيزية بالسجن عام ونصف مع الجلد 200 جلدة لخيانته للأمانة واختلاسه اموال الشركة ، تنفيذاً للحق العام .