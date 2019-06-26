” تنفيذية جدة ” تنتصر لأصحاب شركة وتلزم مُختلس بدفع 15 مليون ريال
انتصرت محكمة التنفيذ بجدة لأصحاب شركة وقعوا ضحية خيانة موظف للأمانة واختلاسه بعدما باع اراضي مملوكة للشركة لصالحه الشخصي بموجب عقد وكالة له .
وقضت المحكمة بإلزام الموظف ” مواطن ” 15 مليون ريال خلال مهلة 5 سنوات على اربع دفعات على أن يُلزم بدفع المبلغ خلال 5 أيام فقط إذا تجاوز المهلة المحددة ، وذلك للحق الخاص .
كما قضت المحكمة بعقوبة تعزيزية بالسجن عام ونصف مع الجلد 200 جلدة لخيانته للأمانة واختلاسه اموال الشركة ، تنفيذاً للحق العام .
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