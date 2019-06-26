أمير الرياض بالنيابة يدشن مراكز إسعاف حي الخليج وحي النهضة بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، مراكز إسعاف حي الخليج وحي النهضة بمدينة الرياض.

وكان ذلك خلال استقباله بمكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني.

وقدم الدكتور القحطاني شرحاً عن المراكز الإسعافية التي تم افتتاحها في العامين الماضيين والخدمات التي قدمتها التي شملت أحياء الرياض “النفل – السعادة – الملك فهد – الملك فيصل – لبن الغربي – الندوة – النسيم الغربي – طويق 2 – نمار”.

كما استمع سموه إلى شرح عن المراكز التي سيتم افتتاحها نهاية هذا العام، التي يبلغ عددها 13 مركزاً، كما استمع إلى شرح عن المركزين التي افتتحها سموه، معرباً عن بالغ شكره وتقديره على متابعة سموه ودعمه الكامل لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة.