الداخلية تطلق معرضا تعريفيا توعويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الرياض(صدى):

أطلق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان اليوم، المعرض التعريفي والتوعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي نظمته إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، بمدينة الرياض تحت شعار ( الصحة من أجل العدالة والعدالة من أجل الصحة).للتعريف بمخاطر وأضرار المخدرات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن إقامة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات من خلال التعريف بأضرارها الصحية والاجتماعية .