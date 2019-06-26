رجل أعمال شهير يعتزم الترشح لرئاسة النصر لمدة 4 سنوات 

نواف السالم(صدى):

وصل رجل الأعمال نصر عبدالله النصر إلى الرياض قادما من لندن لتجهيز ملفه الانتخابي والتقدم لترشيح نفسه رئيسا للنصر لـ4 سنوات قادمة، وفقا لما ذكره مصدر مسؤول.

وبحسب المعلومات الواردة فإن النصر يرأس مجلس إدارة شركة للاستشارات الإدارية، ونائب لرئيس مجموعة شركات للتنمية، وعضو في العديد من الشركات المحلية والعالمية، ويملك خبرة في العمل الإداري في القطاع الخاص لأكثر من 20 سنة.

ويتواصل النصر حاليا مع عدد من الشخصيات النصراوية لاختيار أعضاء مجلس إدارته، ومن المتوقع أن يقدم ملفه الانتخابي بعد غد ” الخميس “.