” داك ” تطلق حملة ” ريال منك يساعد أجيال ” لدعم جمعية إنسان

رشيدة المطيري(صدى):

أطلقت الشركة العربية للمنظفات الكيماوية (داك) مبادرة اجتماعية من خلال استقطاع مبلغ مالي من بيع منتجاتها لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان)

وتأتي هذه المبادرة حرصا من شركة دار للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية وتجسيدا لدورها الوطني في دعم فئات المجتمع.

وقال أ. أحمد ناصر، نائب رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط ورئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط: “نعي في داك المسؤولية الاجتماعية لشركتنا حيث تبرز هذه المبادرة رؤية داك في بناء مجتمعٍ أفضل للأجيال الجديدة وتتبنى قيم وفضائل الدين الإسلامي . وأضاف “أننا نساعد شريحةً واسعة من الأيتام من خلال دعمنا لجمعية إنسان لتحقيق أحلامهم بما يضمن لهم حياةً ومستقبلًا أفضل”.

من جهته أعرب أ.صالح بن عبد الله اليوسف، مدير عام الجمعية عن شكره وتقديره لشركة داك لدعمها جمعية إنسان من خلال هذه المبادرة الاجتماعية التي تأتي في إطار حرص الشركة ومساعيها الحميدة والتزامها تجاه المجتمع . موضحا أن الجمعية تفخر بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مما يساهم في دعم مسيرتها لتحقيق أهدافها ويبرز دور القطاع الخاص بالمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية