ميكروبات تعيش على سطح ” العين ” وتحميها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعيش بعض الميكروبات على سطح العين وربما تشكل وقاية من التهاب العين، حيث وجد باحثون أن أن بعض الميكروبات يمكنها أن تعيش على سط نسيج العين.

حيث تلعب هذه الميكروبات التي يطلق عليها اسم “ ميركوبيون العين ” ، دورًا رئيسيًا في الوقاية من التهاب العين.

وفي هذا السياق، قال أنطوني سانت ليغر، أخصائي علم المناعة: ” يومًا ما قد يكون من الممكن هندسة البكتيريا؛ لعلاج أمراض العين لدى البشر ” .

وكان قد تم استخدام ” الفئران ” لتحديد ما إذا كانت البكتيريا الموجودة على سطح العين يمكن أن تحفز الاستجابة المناعية؛ لحماية العين من مسببات الأمراض المؤدية للعمى.

وعثر الباحثون على بكتريا مستوطنة في مقلة العين؛ تحفز الخلايا المناعية لإنتاج وإطلاق عوامل مضادة للميكروبات تقتل الضارة منها والمسببة للأمراض.